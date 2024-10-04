اذاعة جبش العدو: اطلاق 85 صاروخ استهدفت المنطقة المحيطة بالجامعة اللبنانية في الضاحية بالقرب من موقف رقم 4 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2024 - 17:00

اذاعة جبش العدو: اطلاق 85 صاروخ استهدفت المنطقة المحيطة بالجامعة اللبنانية في الضاحية بالقرب من موقف رقم 4

منذ 27 mins 4 October، 2024
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