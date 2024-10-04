خريس زار سرايا صيدا: لمساعدة الناس ومعالجة أزمة النزوح

جال عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي خريس في سرايا صيدا، فالتقى محافظ الجنوب انور ضو وقائد منطقة لبنان الجنوبي في قوى الامن الداخلي العميد ماجد الايوبي ومساعد قائد المنطقة العميد ناظم الحسيني .

وقال النائب خريس بعد الجولة” تأتي هذه الزيارة لسعادة المحافظ وقائد المنطقة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن وما ينتج عن اعتداءاته من أزمات إنسانية وصحية وغيرها. وقد تمنينا عليهما المساعدة في تأمين الاحتياجات الضرورية للمناطق التي لا يستطيع احد الوصول اليها في ظل استهداف العدو الاسرائيلي لكل الاشياء وخاصة أعمدة الارسال للهاتف الخلوي وغيرها من الامور”.

وتمنى النائب خريس “العمل الجاد من أجل مساعدة الناس وخاصة معالجة ازمة النزوح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام