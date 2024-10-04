إضراب يعمّ الضفة عقب مجزرة طولكرم…المقاومة تعلنها “إبادة” جديدة وتصعيد خطير

في الضفة الغربية، يقوم العدو الاسرائيلي بتنفيذ “حرب إبادة”، كما أكدت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الجمعة. واستشهد القيادي في كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”) زاهي عوفي المُلقب بـ”الطوفان”، في قصف الاحتلال لمخيم طولكرم فجر اليوم، في حين وصفت حركة حماس قصف الاحتلال مقهى بمخيم طولكرم بالمجزرة، قائلة إنه “تصعيد خطير لن يثني عزيمة الشعب الفلسطيني ومقاومته”.

القيادي في كتائب عز الدين القسام زاهي عوفي

عشرات الضحايا جراء استهداف طائرة حربية إسرائيلية حارة الحمام في مخيم طولكرم بالضفة الغربية#عام_الإبادة_عام_القضية#التلفزيون_العربي_الصورة_الأوضح pic.twitter.com/4W7dIEwp21 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 3, 2024

وفي تفاصيل تطورات العدوان الهمجي على الضفة، فقد أعلنت القوى الوطنية في الضفة الإضراب الشامل اليوم في مختلف المحافظات، حداداً على أرواح ثمانية عشر شهيداً في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم مساء أمس الخميس.

حماس: قصف الاحتلال الوحشي تصعيد خطير ودليل على وحشيته وإفلاسه

وقال بيان لحركة المقاومة الإسلامية حماس ” إننا إذ ننعى شهداء مجزرة طولكرم الذين ارتقوا بقصف الاحتلال الغادر”، نؤكد أن “المقاومة في طولكرم وكافة محافظات الضفة ستبقى عصية على الكسر رغم بطش الاحتلال، وأن سياسة الاغتيالات لن تفلح في ثني شعبنا عن خيار المواجهة والتصدي للاحتلال”.

وأكد البيان أن “ثبات شعبنا سيكون سداً منيعاً يحول دون تمادي وعربدة الاحتلال مهما عظمت التضحيات، وأن المقاومة في الضفة لا تهزها الضربات، بل تزيدها عزماً ومضياً، ولن تسمح للاحتلال بتنفيذ مخططاته الخبيثة الرامية لتصفية قضيتنا”.

هذا ودعا أبناء الضفة الغربية “للخروج بمسيرات غضب جماهيرية في كل المحافظات، والعمل على تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل المناطق، دفاعا عن أرضنا و مقدساتنا وقضيتنا الوطنية”.

الجهاد الإسلامي: إبادة جديدة بحق أهل الضفة كتلك التي ينفذها في غزة ولبنان

حركة الجهاد الإسلامي قالت إن قصف الاحتلال لمخيم طولكرم يثبت “أن لدى الكيان الصهيوني مخططات لتنفيذ حرب إبادة بحق شعبنا في الضفة المحتلة مثيلة لتلك التي ينفذها في قطاع غزة وأجزاء واسعة من لبنان”.

كما أكدت الحركة في بيان لها أن “هذه الجرائم” تضع “شعبنا أمام خيار وحيد، هو التمسك بالمقاومة دفاعا عن أرضنا ووطننا ومستقبل أبنائنا”.

عكرمة صبري يدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه

من جهة ثانية، دعا الشيخ عكرمة صبري “أبناء شعبنا في القدس والداخل المحتل وكل من يستطيع الوصول إلى شد الرحال إلى الأقصى والرباط فيه، للتصدي لمخططات الاحتلال وجماعاته المتطرفة”.

وتأتي دعوة صبري في وقت أفادت فيه مؤسسة أوروبيون لأجل القدس لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس لشهر سبتمبر/أيلول الماضي، بأن “8 حوادث إطلاق نار واعتداء مباشر سُجلت من قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء المدينة، إضافة إلى استشهاد 3 وإصابة 5 واعتداء بالضرب والتنكيل بـ18 مواطنا من قبل الاحتلال”.

وأشارت إلى “361 عملية اقتحام للمدينة اعتقل خلالها 99 فلسطينياً”، إضافة إلى “هدم 33 منزلاً ومنشأة، وهدم 10 منازل 8 منها أجبر مالكوها على هدمها ذاتياً، ودُمّرت 23 منشأة”، كما اقتحم 4697 مستوطنا المسجد الأقصى. وأبعد الاحتلال 7 عن المسجد الأقصى أو مدينة القدس خلال شهر أيلول/سبتمبر، كما نفذ المستوطنون على الفلسطينيين بالقدس 13 اعتداءً.

المصدر: مواقع إخبارية