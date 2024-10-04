المقاومة الإسلامية تواصل ضرب مستعمرات ومواقع وتجمعات العدو

تواصل المقاومة الإسلامية القتال ببسالة وشجاعة عن لبنان وشعبه الأبي المظلوم ونُصرة لأهلنا في فلسطين، وتقوم بواجبها لردع العدو عن غطرسته وظلمه، ونفّذت اليوم الجمعة مجموعة من العمليات العسكرية متنوعة الأهداف، وقصفت اهدافا في الداخل المحتل وتجمعات لآليات وجنود العدو.

وفي الإطار قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 صباحا الكريوت شمال حيفا بصليات صاروخية.

كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فجرا دبابة ميركافا في محيط موقع المالكية بصاروخ موجه مما أدىّ إلى اندلاع النيران فيها وسقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

و استهدف المجاهدون عند الساعة 09:00 صباحا تجمعًا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في سعسع بصاروخ بركان ثقيل.

وعند الساعة 09:15 استهدفت مرابض مدفعية العدو في جنوب كريات شمونة بصلية صاروخية.

كما قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:20 قاعدة إيلانيا بصلية صاروخية، كما قصفوا مدينة ‏صفد المحتلة بصلية صاروخية.‏

و استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 قوة ‏لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في سهل مارون الراس بقذائف المدفعية وأوقعوا فيهم ‏إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.‏

كما استهدف المجاهدون عند الساعة 11:24 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ‏بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة، و قصفوا عند الساعة 01:00 من ظهر اليوم ‏مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية كبيرة.‏

كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:20 من ظهر اليوم تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في كريات شمونة بصلية صاروخية.

المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية