غارات ليلية صهيونية عنيفة على الضاحية الجنوبية واستهداف فرق الدفاع المدني أثناء إزالة الركام

يستمر العدو الصهيوني بارتكاب جرائمه الإرهابية ضدّ الإنسانية المخالفة لكل الأعراف والقرارات الدولية، حيث شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت مساء امس الخميس ليلة عنيفة من الغارات الهمجية حيث أظهرت المشاهد حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة التي طالها القصف.

ونفذ العدو حزاماً نارياً طال منطقة المريجة حتى تحويطة الغدير، ما أدى إلى حدوث دمار واسع وتضرر عدد كبير من المباني السكنية بفعل الغارات الكثيفة.

وطال الدمار مخفراً لقوى الأمن الداخلي وبلدية المريجة ومحلاً لبيع الورود ومبنى البريد وملاعب لكرة القدم، فضلاً عن الأبنية السكنية والمحال التجارية ومعارض السيارات.

وطالت الاستهدافات أيضاً مستودعات تحتوي مواد سريعة الاشتعال، والأخرى للإطارات، ما يفسر سبب اشتعال النيران وحدوث بعض الانفجارات، واستمرارها في الاشتعال.

العلاقات الإعلامية

العلاقات الإعلامية في” حزب الله” أصدرت بيانا اعتبرت فيه ان “العدو الصهيوني جرائمه الإرهابية ضدّ الإنسانية، فبعد غاراته الوحشية التي أدت إلى تدمير العشرات من المباني السكنية في الضاحية الجنوبية ليل أمس، تقوم طائراته بالإغارة على فرق الدفاع المدني التي تعمل على إزالة الركام وانتشال المصابين، وقد أدت هذه الغارات إلى استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وجرح عدد آخر منهم”.

وطالبت العلاقات” الحكومة اللبنانية والمؤسسات الدولية المعنية إدانة هذا العمل البربري والمخالف لكل الأعراف الإنسانية والقرارات الدولية وفعل ما يمكن فعله للسماح لهذه الفرق الإنسانية من القيام بواجباتها الإنسانية الإنقاذية”.

المصدر: موقع المنار