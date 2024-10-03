السيد الحوثي: إلى جانب اهتمام السيد نصر الله بالبنية الجهادية والتنظيمية لحزب الله كان له نشاط واسع واهتمام كبير بالجماهير على مستوى الحاضنة الشعبية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2024 - 17:44
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المقاومة الاسلامية: بنداء لبيك يا نصرالله اطلقنا صليات صاروخية "فادي 4" على غليلوت ومقر الموساد بضواحي تل ابيب
المقاومة الاسلامية: استهداف تجمع لجنود العدو بين موقعي الرمثا والسماقة بـ 32 صاروخ كاتيوشا
الجيش اللبناني: ما نشرته بعض وسائل الاعلام عن انسحاب الجيش من مراكز حدودية جنوبية عدة كيلومترات غير صحيح
العلاقات الاعلامية: ادعاءات العدو عن وجود اسلحة في المباني المدنية وبينها مبنى قناة الصراط التي استهدفها امس كاذبة
المجموعة اللبنانية للاعلام تدين الاعتداء السافر على الجسم الاعلامي
القوات المسلحة اليمنية: قصفنا هدفا عسكريا للعدو الاسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة من نوع يافا
القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا أهدافا عسكرية في منطقة أم الرشراش "ايلات" بأربع طائرات مسيرة نوع صماد4
القوات المسلحة اليمنية: نحيي المجاهدين بفلسطين ولبنان لدفاعهم عن الامة ضد العدوان الاسرائيلي الامريكي
القوات المسلحة اليمنية: نؤكد الوقوف العملي الى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني حتى دحر العدوان وافشال مخططاته
الدفاع السورية: أدى العدوان إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين بجروح ووقوع أضرار كبيرة بالممتلكات
وكالات أجنبية: قصف استهدف معسكر فيكتوريا الأمريكي قرب مطار بغداد في العراق
السيد الحوثي: إلى جانب اهتمام السيد نصر الله بالبنية الجهادية والتنظيمية لحزب الله كان له نشاط واسع واهتمام كبير بالجماهير على مستوى الحاضنة الشعبية
منذ 1 ساعة
3 October، 2024
عاجل
السيد الحوثي
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