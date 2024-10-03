القوات المسلحة اليمنية تقصف هدفا حيويا في “تل أبيب” بالطائرات المسيرة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الخميس، تنفيذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في “تل أبيب” المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة نوع “يافا”. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان متلفز أن العملية في يافا حققت أهدافها بنجاح بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها.

وأوضح أن العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وجاءت العملية “استمراراً في الانتصارِ لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وإسناداً للمقاومتينِ الفلسطينيةِ واللبنانيةِ”.

وأكد العميد سريع استمرار عمليات القوات المسلحة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقفِ العدوانِ على لبنان.

وحيا المجاهدين في جبهات غزة والضفة ولبنان والعرق، مجددا الدعوة لشعوب الأمة إلى تسجيل مواقفها الداعمة لفلسطين ولبنان، ونحن على بعد أيام من انطلاقة طوفان الأقصى.

وعلى جانب كيان العدو الصهيوني، اعترف “جيش” العدو بفشله في اعتراض طائرة مسيرة، فيما أفادت وسائل إعلام صهيونية بسماع دوي انفجارات في يافا المحتلة التي يسميها كيان العدو الصهيوني تل أبيب دون تفعيل صفارات الإنذار، بعد فشل الدفاعات الجوية في اعتراض المسيرات، حتى أن صفارات الإنذار لم تُفعل.

6 ضربات تستهدف عمق الكيان

وتُعد هذه الضربة هي السادسة التي تستهدف بها القوات المسلحة عمق الكيان الصهيوني ومركز كيانه، إذ كانت الضربة الأولى في الـ19 من يوليو الفائت وتم استهدافِ أحدِ الأهدافِ المهمةِ في قلب عاصمة الكيان، وأدت إلى مقتل صهيونية وإصابة 7 آخرين، بحسب اعترافات قوات.

وفي 15 من سبتمبر الجاري نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ من خلالِها هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا في فلسطينَ المحتلة.

وقدْ نُفذتِ العمليةُ بصاروخٍ (فلسطين 2) الباليستي الفرط صوتيٍّ، والذي أعلن عنه لأول مرة، وقد وصل إلى هدفِه وأخفقتْ دفاعاتُ العدوِّ في اعتراضِه والتصدي له، وقطعَ مسافةً تقدرُ2040 كيلومتر في 11 دقيقة ونصف

وفي 27 سبتمبر أعلنت القوات المسلحة ضرب أهداف عسكرية صهيونية في يافا المحتلة بصاروخ “فلسطين2″، وعسقلان المحتلة بطائرة “يافا” المسيرة.

وفي 01 أكتوبر أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين الأولى استهدفَ بها سلاحُ الجوِّ المسيرُّ هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ بطائرةٍ مسيرةٍ نوع “يافا”، والثانية استهدفت أهدافاً عسكريةً في منطقةِ أمِّ الرشراشِ إيلات بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد 4، وحققت العمليتان أهدافها بنجاح.

وفي الثاني من أكتوبر الجاري نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية استهدفتْ مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة نوع قدس5، مؤكدة أن الصواريخ تمكنت من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم العدو عن نتائج العملية.

المصدر: المسيرة نت