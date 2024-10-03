مصدر ميداني في المقاومة الإسلامية لقناة المنار: تصدينا لكل محاولات تقدم قوات النخبة في جيش العدو على أكثر من محور في جنوب لبنان

قال مصدر ميداني في المقاومة الإسلامية ان” مجاهدي المقاومة الإسلامية تصدوا منذ فجر اليوم الخميس لكل محاولات تقدم قوات النخبة في جيش العدو الإسرائيلي على أكثر من محور في جنوب لبنان بمختلف أنواع الأسلحة والعبوات ويكبدونهم خسائر فادحة في العدة والعديد”.

واضاف في تصريح لقناة المنار :” ضربات المقاومة الإسلامية النوعية أفشلت حتى الساعة أي تقدم إسرائيلي معادٍ داخل الأراضي اللبنانية”.

وأكد ان” مجاهدي المقاومة الإسلامية يستهدفون بالقذائف المدفعية والصواريخ أماكن تحشد جنود العدو الإسرائيلي وخطوط التقدم على امتداد الحافة الأمامية داخل الأراضي المحتلة ويحققون إصابات مباشرة”.

واشار الى ان ” كمائن المقاومة الإسلامية المُعَدّة مسبقا للعدو ألحقت في صفوف جنوده عددً كبيراً من الخسائر”.

المصدر: قناة المنار