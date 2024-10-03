مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2024 - 11:32

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية

منذ 6 mins 3 October، 2024
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