بالفيديو | غارة صهيونية تستهدف مبنى في العاصمة بيروت

شن العدو الاسرائيلي غارة استهدفت مركزاً للهيئة الصحية الاسلامية في منطقة الباشورة في بيروت.

واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في تحديث لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على الباشورة حيث ارتفع عدد الشهداء إلى خمسة بعد استشهاد ثلاثة جرحى متأثرين بإصاباتهم البالغة إضافة إلى الشهيدين اللذين قضيا فور وقوع الغارة، وتتم معالجة الجرحى الثمانية الآخرين في المستشفيات التي نقلوا إليها.

وفي السياق افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان العدو الاسرائيلي قد استُخدم خلال الغارة القنابل الفوسفورية المُحرّمة دوليا.

المصدر: موقع المنار +مواقع