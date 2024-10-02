مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله من الضاحية: ما حدث في مسكاف عام ومارون الراس والعديسة ليس سوى البداية

أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف اليوم الأربعاء أن “قواتنا اشتبكت اليوم مع قوات العدو في العديسة ومارون الراس”، معلناً أن “عدد القتلى في صفوف العدو في معارك اليوم كبير جداً وهناك تعتيم من قبل العدو”.

وخلال جولة نظمها الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت ضمّت أكثر من 200 صحافي، أكد عفيف أن “قواتنا ومقاومونا على أتم الاستعداد للمواجهة مع العدو ومقاومته”، مضيفاً “أقول للجميع إن المقاومة بخير ومنظومة القيادة والسيطرة بخير”، ولافتاً إلى أن “ما حدث في مسكاف عام ومارون الراس والعديسة اليوم ليس سوى البداية”.

من جهة ثانية، أشار عفيف إلى”أن “الأبنية التي استهدفها العدو الاسرائيلي ، مدنية وهدف إسرائيل التدمير وتغيير معالم الضاحية”، مشيراً إلى أنه “لا وجود إطلاقا لأي أسلحة في المباني التي قصفتها “إسرائيل” بالضاحية”.

وقال عفيف “نحن نعيش غزة لبنانية مجدداً”، وأن “قصف “إسرائيل” لمقرّ قناة الصراط هو إرهاب وعدوان”.

هذا ولفت عفيف إلى أن “تدمير “إسرائيل” المنظم للمباني لن يزيد شعبنا إلا إصراراً على دعم المقاومة”، موضحاً أن “رسالة العدو وأهدافه واضحة وهي سياسة تدميرية لتحريض بيئة المقاومة على المقاومة”. وانطلاقاً من ذلك، أكد عفيف أن “منزلة المقاومة من شعبها كعلاقة الدم بالشرايين”.

المصدر: مواقع إخبارية