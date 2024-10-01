رئيس المحكمة العليا الايرانية: الكيان الصهيوني الشرير لا يخضع لأي من القوانين الدولية وحقوق الإنسان

أكد رئيس المحكمة العليا في الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام “محمد جعفر منتظري” أن الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الشرير أظهرت انه لا يخضع لأي من القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

واعرب حجة الاسلام محمد جعفر منتظري في بيان له عن تعازيه لبقية الله الأعظم (عج) و قائد الثورة الاسلامية ومجاهدي جبهة المقاومة وعشاق طريق الولاية والإمامة والشهادة باستشهاد سيد المقاومة والقائد المفكر والمخلص لحزب الله حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصرالله والمجاهد العميد في حرس الثورة الاسلامية عباس نيلفروشان وغيرهما من شهداء جرائم الكيان الصهيوني في ضاحية بيروت الجنوبية.

وتابع حجة الاسلام منتظري في بيانه ان جبهة المقاومة فقدت عزيزا غاليا وصادقا، لكن التاريخ أثبت أن دماء هؤلاء الأحبة الذين ارتقوا الى اعلى الدرجات عند ربهم، تقوي وتعزز المقاومة التي هي بمثابة الشجرة الطيبة التي لا تجف ابدا.

واكد رئيس المحكمة العليا في الجمهورية الاسلامية الايرانية على ان الكيان الصهيوني المتعطش للدماء يتمادى في جرائمه اللانسانية بسبب الدعم المطلق والعلني له من قبل الادارة الامريكية المجرمة معتبرا الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الشرير اظهرت انه لا يخضع لأي من القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

واشار حجة الاسلام منتظري الى سبل معرفة العدو والإلمام بطرق التعامل مع مكره، مستشهدا بقول للامام علي (ع) في الجزء الثالث من الخطبة رقم 147 من كتاب نهج البلاغة :” وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الرُّشْدَ حَتَّی تَعْرِفُوا الَّذِي تَرَکَهُ وَ لَنْ تَأْخُذُوا بِمِیثَاقِ الْکِتَابِ حَتَّی تَعْرِفُوا الَّذِي نَقَضَهُ وَ لَنْ تَمَسَّکُوا بِهِ حَتَّی تَعْرِفُوا الَّذِي نَبَذَهُ ” .

لا ينبغي لرؤساء الدول العربية أن يصمتوا أمام جرائم الكيان الإسرائيلي

ولفت رئيس المحكمة العليا في الجمهورية الاسلامية الايرانية الى ان الكيان الصهيوني يرتكب كل هذه الجرائم الفظيعة في ظل صمت ولامبالاة من المجتمع الدولي، الا ان اليوم ومع تمادي هذا الكيان الغاصب بعدوانه فمن المتوقع من رؤساء الدول الاسلامية وبخاصة رؤساء الدول العربية الّا يتغاضوا ويصمتوا على هذه الجرائم الهمجية مذكرا بقول لنبي الاسلام محمد (ص) “مَنْ سَمِعَ رَجُلاً یُنَادِي یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ”.

واضاف بأن طريق الحق قد شهد خلال هذه القرون الأربعة عشر مثل هذه الأحداث مؤكدا على ان هذا الطريق لم ولن توقفه جرائم العدو هذه، مبيّنا ان أبناء جبهة المقاومة والمجاهدين كامثال السيد حسن نصر الله قد بذلوا قلوبهم ومهجهم في سبيل الله وفي سبيل هذا النهج ونالوا مرتبة الشهادة المباركة تجليلا لعطاءاتهم.

المصدر: وكالة ارنا