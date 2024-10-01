العلاقات الإعلامية في حزب الله:‏ لا صحة لادعاءات العدو الصهيوني الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية ‏ومن بينها مبنى قناة الصراط التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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October 1 2024 - 13:06

العلاقات الإعلامية في حزب الله:‏ لا صحة لادعاءات العدو الصهيوني الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية ‏ومن بينها مبنى قناة الصراط التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية أمس

منذ 14 mins 1 October، 2024
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