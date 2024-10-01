العلاقات الإعلامية في حزب الله: لا صحة لادعاءات العدو الصهيوني الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية ومن بينها مبنى قناة الصراط التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 13:06
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العدوان الصهيوني يتواصل على لبنان مستهدفا الجنوب والبقاع والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية موقعا مئات الشهداء
مراسل المنار: سقوط عدد من الشهداء بينهم أطفال جراء الغارة الصهيونية على مخيم عين الحلوة
المقاومة الاسلامية: العملية تأتي في اطار سلسلة عمليات "خيبر" وردا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو
القوات المسلحة اليمنية: نحيي المجاهدين بفلسطين ولبنان لدفاعهم عن الامة ضد العدوان الاسرائيلي الامريكي
القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا أهدافا عسكرية في منطقة أم الرشراش "ايلات" بأربع طائرات مسيرة نوع صماد4
إعلام العدو: مستوطنون أبلغوا عن محاولة اعتراض هدف في سماء تل أبيب دون انطلاق صفارات الإنذار
وزارة الدفاع السورية: شن العدو الإسرائيلي عدوانا بالطيران الحربي والمسير من اتجاه الجولان مستهدفا مدينة دمشق
الدفاع السورية: أدى العدوان إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين بجروح ووقوع أضرار كبيرة بالممتلكات
وكالات أجنبية: قصف استهدف معسكر فيكتوريا الأمريكي قرب مطار بغداد في العراق
القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بأعمل عدائية في أجواء محافظة صعدة
القوات المسلحة اليمنية: العدوان الإسرائيلي لن يثني الشعب اليمني عن تأدية الواجب تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني
القوات المسلحة اليمنية: سيتم الرد على عدوان الحديدة بتصعيد العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي المجرم
كتائب القسام: بكمين محكم تمكنا من تدمير ناقلتي جند واستهداف دبابة ميركافا وجرافتين عسكريتين للعدو شرق خانيونس
سرايا القدس: قصفنا بصواريخ 107 تمركزا لجنود العدو الصهيوني في محيط مبنى قصر العدل في محور "نتساريم"
كتائب الأقصى: قصفنا تموضعا لجنود العدو على خط إمداد محور "نتساريم" برشقة صاروخية من عيار 107
القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بأعمل عدائية في أجواء محافظة صعدة
القوات المسلحة اليمنية: العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي شن الأحد 17 غارة على منشآت مدنية في محافظة الحديدة
القوات المسلحة اليمنية: العدوان الإسرائيلي لن يثني الشعب اليمني عن تأدية الواجب تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني
القوات المسلحة اليمنية: سيتم الرد على عدوان الحديدة بتصعيد العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي المجرم
العلاقات الإعلامية في حزب الله: لا صحة لادعاءات العدو الصهيوني الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية ومن بينها مبنى قناة الصراط التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية أمس
منذ 14 mins
1 October، 2024
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