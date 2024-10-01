المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا قوة لجنود العدو الإسرائيلي ‏عند بوابة مستعمرة شتولا بالقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 1 2024 - 00:44

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا قوة لجنود العدو الإسرائيلي ‏عند بوابة مستعمرة شتولا بالقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابة مباشرة

منذ 30 mins 1 October، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة