المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا تحركات لجنود العدو الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي ‏العديسة وكفركلا جنوب لبنان بالأسلحة ‏المناسبة وحققوا فيهم إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 00:44

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا تحركات لجنود العدو الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي ‏العديسة وكفركلا جنوب لبنان بالأسلحة ‏المناسبة وحققوا فيهم إصابات مؤكدة

منذ 39 mins 1 October، 2024
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