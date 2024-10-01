مراسل المنار: غارات صهيونية تستهدف مناطق الرويس وبئر العبد والمريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 00:42

مراسل المنار: غارات صهيونية تستهدف مناطق الرويس وبئر العبد والمريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 40 mins 1 October، 2024
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