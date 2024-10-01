مراسل المنار: الآن صافرات الانذار تدوي في مستعمرة شتولا رغم أجواء التهويل والتهديد ومئات القذائف والغارات الجوية الصهيونية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 00:42

مراسل المنار: الآن صافرات الانذار تدوي في مستعمرة شتولا رغم أجواء التهويل والتهديد ومئات القذائف والغارات الجوية الصهيونية

منذ 51 mins 30 September، 2024
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