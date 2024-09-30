مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن سلسلة غارات استهدفت وادي برغز وأطراف كوكبا وراشيا الفخار وكفركلا والخيام ونهر بلاط ومجرى الليطاني بين زوطر ودير سريان في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2024 - 23:10

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن سلسلة غارات استهدفت وادي برغز وأطراف كوكبا وراشيا الفخار وكفركلا والخيام ونهر بلاط ومجرى الليطاني بين زوطر ودير سريان في جنوب لبنان

منذ 38 mins 30 September، 2024
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