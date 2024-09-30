مراسل المنار: لم يسجّل أي خرق صهيوني للحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2024 - 23:10
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الشيخ قاسم: مستعدون اذا قرر الاسرائيلي ان يدخل بريا فقوات المقاومة جاهزة للالتحام البري
الشيخ قاسم: لم تتمكن "اسرائيل" من ان تطال قدرتنا العسكرية وما يقوله اعلامها حلم لم يصلوا اليه ولن يصلوا اليه
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القوات المسلحة اليمنية: العدوان الإسرائيلي لن يثني الشعب اليمني عن تأدية الواجب تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني
القوات المسلحة اليمنية: العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي شن الأحد 17 غارة على منشآت مدنية في محافظة الحديدة
القوات المسلحة اليمنية: سيتم الرد على عدوان الحديدة بتصعيد العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي المجرم
105 شهداء و 359 جريحا حصيلة غارات العدو يوم امس الاحد على مختلف المناطق اللبنانية
غرفة ادارة الازمات في بيروت تطلب من النازحين الاتصال على الأرقام الآتية 01987001 –81075453 لتأمين مراكز إيواء لهم
عبد السلام: الشعب اليمني يؤكد في مظاهراته المليونية الأسبوعية أنه لن يتخلى عن غزة ولبنان
مراسل المنار: لم يسجّل أي خرق صهيوني للحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة
منذ 1 ساعة
30 September، 2024
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