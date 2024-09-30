مراسل المنار: العدو الاسرائيلي يستخدم باعتداءاته قذائف المدفعية والفوسفورية وقذائف الدبابات من سهل الخيام غربا وصولا الى مرتفعات وكفرشوبا وشبعا شرقا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2024 - 23:10

مراسل المنار: العدو الاسرائيلي يستخدم باعتداءاته قذائف المدفعية والفوسفورية وقذائف الدبابات من سهل الخيام غربا وصولا الى مرتفعات وكفرشوبا وشبعا شرقا

منذ 1 ساعة 30 September، 2024
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