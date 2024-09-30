السلطات السورية تبحث تأمين احتياجات اللبنانيين الوافدين جراء العدوان

بحث محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي مع رئيس بعثة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية غونزالو غابرييل فارغاس يوسا في سبل تعزيز التعاون والتنسيق لتأمين احتياجات اللبنانيين الوافدين الى دمشق جراء العدوان الاسرائيلي.

كما تطرق البحث الى الاحتياجات الاغاثية والانسانية المطلوبة وواقع العمل والاجراءات التي تقوم بها المحافظة لايصال المستلزمات للوافدين من لبنان. وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة تتعلق بآلية التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وأكد كريشاتي أن “سورية تبذل كل الجهود لمساعدة الوافدين اللبنانيين لتأمين المتطلبات والاحتياجات الضرورية والاساسية لهم”.

من جهته، أوضح يوسا أن “المفوضية ستضاعف عملها لتأمين الاحتياجات الملحة والعاجلة للبنانيين الوافدين الى سورية وستتواصل في هذا الشأن مع المنظمات الدولية وغير الحكومية”.

الصحة السورية: الفرق الطبية في معبر جديدة يابوس قدمت خدمات لـ 942 حالة من الوافدين من لبنان

وأعلنت مديرية الطوارى والاسعاف في وزارة الصحة السورية ان “الفرق الطبية في معبر جديدة يابوس بريف دمشق قدمت خدمات الرعاية الصحية الاولية لـ942 حالة من الوافدين من لبنان الشقيق منذ بدء استقبالهم، منها 891 حالة احتاجت اسعافات أولية نتيجة تعرضها للاغماء وهبوط الضغط والتهابات الامعاء وضربة الشمس”.

كما قدمت المديرية العلاج اللازم ضمن المركز الطبي في المعبر لـ15 حالة تعرضت لاصابة جراء العدوان و21 حالة جاءت بسيارة اسعاف خاصة منها حالات تعرضت لكسور ورضوض جراء العدوان وتم نقل 15 حالة عبر منظومة اسعاف ريف دمشق الى مشافي المحافظة.

المصدر: الوكالة الوطنية