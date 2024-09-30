وزير الاتصالات جوني القرم: التحقيق جار للتأكد من صحة الاتصالات والتهديدات التي تلقاها عدد من اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 30 2024 - 15:28

وزير الاتصالات جوني القرم: التحقيق جار للتأكد من صحة الاتصالات والتهديدات التي تلقاها عدد من اللبنانيين

منذ 35 mins 30 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات