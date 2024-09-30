بالفيديو | عمليات متواصلة للمقاومة الإسلامية في العراق نصرة للبنان وفلسطين

واصلت المقاومة الإسلامية في العراق عملياتها ضد القواعد الاسرائيلية في فلسطين المحتلة، استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وقصفت المقاومة الإسلامية بواسطة الصواريخ هدفين منفصلين في فلسطين المحتلة. وعرض مشاهد من العملية.

كما هاجمت المقاومة الإسلامية هدفاً حيوياً في مدينة ايلات المحتلة “أم الرشراش”، بواسطة الطيران المسيّر. وعرضت مشاهد من عملية الإطلاق.

كما هاجمت المقاومة مرة أخرى ايلات المحتلة، وأكدت أن العملية استهدفت هدفاً حيوياً في المدينة.

وبواسطة سرب من الطائرات المسيرة، هاجمت المقاومة هدفين منفصلين في فلسطين المحتلة.

وعرض اعلام العدو مشاهد للحظة اصابة طائرة مسيدرة هدفاًً في مدينة ايلات المحتلة.

كما عرض اعلام العدو مشاهد لدوي صفارات الانذار في مدينة حيفا المحتلة.

المصدر: الاعلام الحربي