باسيل: الدم الذي سقط لحماية لبنان يجب ان يجمعنا كمسيحيين وكمسلمين

قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عقب مشاركته في قداس في الديمان “الدم الذي سقط لحماية لبنان يجب ان يجمعنا كمسيحيين وكمسلمين وأن هذه الشهادة ستوحدنا”، مشيراً إلى أن “الوحدة بالدم هي التي تستطيع ان تحفظ وطننا”.

وأضاف باسيل:” تحدثنا عن ضرورات ثلاثة، والبطريرك الراعي شدد اليوم على الوحدة الوطنية التي تترافق مع الأمن، وإذا لم يكن هناك من وحدة فلن يكون هناك من أمن واذا لم يكن هناك أمن وسلام داخل ستُضرَب الوحدة الوطنية وهذه هي الضرورة الأولى”.

وتطرق الى” الضرورة الثانية وهي وقف الحرب التي تستجلب الا الويلات والخسائر”، مشيراً إلى أن “استمرارها سيؤتي علينا بالمزيد من الخسائر”، وقال: “لذا نصلي ونعمل لوقف هذه الحرب”.

واضاف: “الضرورة الوطنية الثالثة هي أن تستطيع الدولة برمتها مواجهة ما يحصل عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتكوين سلطة تعمل للدفاع عن لبنان بالمواجهة والتفاوض”.

وأكد أن هذه الضرورات هي “شغلنا الشاغل” ولأجلها سنكثف اتصالاتنا وتحركنا الذي وضعنا فيه اليوم البطريرك الراعي”.

وختم باسيل بالقول: “نأمل أن يوفقنا الله ويبقينا مع بعضنا وتكون قلوبنا وبيوتنا مفتوحة وهنا لا نستطيع الا ان نتحدث بفتح القلوب فمعنى المسيحية هو بالانفتاح على بعضنا البعض ومهما اختلفنا بالسياسة كلبنانيين فإنه من واجبنا أن نحب بعضنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام