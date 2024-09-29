بزشكيان: جرائم الكيان الصهيوني لن تبقى دون رد

اكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، مساء الاحد، ان جرائم “إسرائيل” لن تبقى دون رد، مشيرا الى ان الكيان الصهيوني بجريمة اغتيال السيد حسن نصرالله أثبتت مرّة أخرى أنها غير ملتزمة بأي من المعايير الدولية.

وشدد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في جلسة للحكومة الايرانية، أن جريمة اغتيال السيد حسن نصرالله أثبتت مرّة أخرى أن الكيان الإسرائيلي غير ملتزم بأي من المعايير الدولية.

ولفت بزشكيان إلى ان مزاعم أميركا والدول الأوروبية حول الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حال اجتناب إيران عن الرد على اغتيال الشهيد هنية في طهران كانت كاذبة.

وشدد الرئيس الايراني على ان إعطاء الفرصة لمثل هؤلاء المجرمين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم. كما اكد على انه يجب ألا يُترك المقاومون وحدهم ليواصل الكيان الإسرائيلي جرائمه ويعتدي على دول محور المقاومة واحدة تلو الأخرى.

واشار إلى ان الدول العربية والإسلامية تتحمل مسؤوليةً كبيرة تجاه هذه المأساة، لذلك يجب ألا تقف متفرجة على جرائم “إسرائيل” كونها تعرّض أمن المنطقة للخطر.

المصدر: وكالة مهر