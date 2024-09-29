مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الأحد في 29-9-2024

ما قتلوه.. بل رفعَه الله.. قائداً عزيزاً وشهيداً عظيماً.. وما قتلوهُ يقيناً.. وأعتَدْنا للكافرين منهم عذاباً أليما..

هو السيدُ وصاحبُ السماحة، والامينُ والنهجُ مقاومة . كما اَتقنَ قيادتَها في كلِّ النزالات، ستُحسنُ الوفاءَ لسماحتِه بالحفاظِ على عظيمِ ما بنَى وجزيلِ ما قدمَ من عزٍّ وانتصارات.. والقسَمُ بالدمِ اقطعُ واشد، والقسمُ بدمائِه الطاهرةِ اَنَ الثمنَ لن يكونَ الا تحريرَ القدسِ..

انه القائدُ العظيمُ والشهيدُ الكبيرُ سماحةُ السيد حسن نصر الله، الذي تُقسِمُ الايامُ بدمائِه وكلُّ تسابيحِ الرجالِ وعيونِ المقاومينَ الممشوقةِ للثأرِ الذي لن تُحصِيَهُ الاعداد، والعُدّةُ ما اعدَّ القائدُ وخططَ وجهّزَ وباركَ بحكمةٍ ودرايةٍ وثقةٍ بما زرعَ في ارضِ الوطنِ واثمرَ على امتدادِ الامةِ في كلِّ الساحات.. والكلمةُ الخالدةُ التي قال: لا اخافُ على المقاومة..

وقولُه صدقٌ والدليلُ ما ستبرهنُه الايام، من انَ قائداً كهذا حاضرٌ بقوةٍ رغمَ ثقلِ الغياب، وانَ له من الاخوةِ والابناءِ من تلامذتِه النجباء، من يحفظونَ الوصيةَ ويعرفون كيف ومتى يكون القِصاص..

ساعاتٌ على اعلانِ النبأِ العظيمِ باستشهادِ قائدِ المقاومةِ سماحةِ السيد حسن نصر الله، والاسطرُ لا تتسعُ والكلماتُ تُسارعُ عقاربَ الساعاتِ لتفيَ لبياناتِ النعيِ والتضامنِ والتقديرِ ورثاءِ الثائرِ الاممّيِّ والقائدِ القرآنِيِّ والرمزِ الانسانيِّ السيد حسن نصر الله..

ولانَ الهدفَ عظيمٌ كانَ العطاءُ كذلك، وما رحلَ السيدُ الا مع اخوةٍ احبَّهم واَحبُّوه، كباراً في الميدانِ اعزاءَ عندَ الله، نعى منهم حزبُ الله القائدَ الجهاديَ الكبير الحاج علي كركي “ابو الفضل”، وسارعَ بالالتحاقِ الشيخُ الجليلُ والعالمُ المجاهدُ الشيخ نبيل قاووق ..

ورغمَ جليلِ المصابِ لم يَغِبِ الواجبُ من الميدانِ بنصرةِ غزةَ والدفاعِ عن لبنان، فكانت صواريخُ المقاومين الى صفد وعمومِ الجليل، رغمَ كلِّ الاجرامِ الصهيوني وقصفِه الهستيري على المدنيين في عمومِ لبنانَ بادعاءِ ملاحقةِ مخازنِ السلاحِ وقادةِ حزبِ الله..

وسيقودُه هذا الجنونُ الى مرحلةِ اللاعودة وعندَها سيَعرفُ ما كانَ يقولُ سماحةُ السيد ومعه المقاومون..

المصدر: المنار