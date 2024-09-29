الاتحاد الأوروبي: خصصنا 10 ملايين يورو لدعم المتضررين في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 20:52
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المقاومة الإسلامية: الحاج أبو الفضل قاد جبهة الجنوب في معركة الاسناد منذ 8 اكتوبر عام 2023 حتى شهادته المباركة
المقاومة الإسلامية: استهدفنا قوة إسرائيلية أثناء دخولها إلى موقع راميا بقذائف المدفعية وحققنا فيها اصابات مباشرة
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع السماقة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة
وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد 21 شخصا وإصابة 47 آخرين جراء غارات العدو الإسرائيلي على محافظة بعلبك-الهرمل
ميقاتي يستقبل وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو قبل ظهر يوم الاثنين خلال زيارته لبيروت
الجيش اللبناني: تستمر قيادة الجيش في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي
الناطق باسم حركة أنصار الله: عدوان إسرائيلي جديد على منشآت مدنية في الحديدة في محاولة لكسر قرار اليمن بمساندة غزة
محمد عبدالسلام: العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيا مدان ومستنكر ويكرس الدور اليمني المبدئي تجاه فلسطين وغزة
عبد السلام: الشعب اليمني يؤكد في مظاهراته المليونية الأسبوعية أنه لن يتخلى عن غزة ولبنان
وزير الخارجية الإيراني: هناك خطر نشوب حرب شاملة في المنطقة والوضع أصبح خطيرا وكل الاحتمالات واردة
القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار يافا " بن غوريون " اثناء وصول المجرم نتنياهو بصاروخ فلسطين 2 الباليستي
القوات المسلحة اليمنية :مستمرون في الرد على جرائم العدو ولن نتردد في رفع مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة
المقاومة الإسلامية: قصفنا قاعدة ومطار رامات ديفيد بصواريخ فادي 3 رداً على استباحة العدو للمدن والقرى والمدنيين
المقاومة الإسلامية: قصف مجاهدونا مستعمرة متسوفا بصلية صاروخية رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدنيين
إعلام العدو: سقوط 7 صواريخ أطلقت من لبنان على منطقة طبريا
مراسلو المنار: غارات معادية على بلدات بلاط وشقرا والطيري في جنوب لبنان وبلدتي النبي شيت وتمنين التحتا في البقاع
الجيش اللبناني: على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية نهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية
غرفة ادارة الازمات في بيروت تطلب من النازحين الاتصال على الأرقام الآتية 01987001 –81075453 لتأمين مراكز إيواء لهم
الجيش اللبناني: على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية نهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية
الجيش اللبناني: تستمر قيادة الجيش في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي
حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة تتواصل لليوم الـ359 على التوالي وتوقع أكثر من 41586 شهيدا و96210 جريحا
المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف ميناء ام الرشراش "ايلات" بواسطة الطيران المسير
الاتحاد الأوروبي: خصصنا 10 ملايين يورو لدعم المتضررين في لبنان
منذ 1 ساعة
29 September، 2024
عاجل
الاتحاد الاوروبي
العدوان الاسرائيلي على لبنان
لبنان
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مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الأحد في 29-9-2024
وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد 14 مسعفًا في اعتداءات اسرائيلية على المسعفين والمراكز الصحية في اليومين الأخيرين
لجنة الطوارئ الحكومية اللبنانية: احصاء 1640 شهيداً و 8408 جرحى وعدد من المفقودين منذ بداية العدوان
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