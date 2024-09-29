طيران العدو يخرق جدار الصوت على علو منخفض على دفعتين فوق عدد من المناطق اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 29 2024 - 14:42

طيران العدو يخرق جدار الصوت على علو منخفض على دفعتين فوق عدد من المناطق اللبنانية

منذ 35 mins 29 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة