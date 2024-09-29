اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 03:54

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة

منذ 27 mins 29 September، 2024
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