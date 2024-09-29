مسيرات جماهيرية في الضفة الغربية تنديدا باغتيال القائد نصرالله

خرجت مسيرات جماهيرية، مساء السبت، في مناطق عدة بالضفة الغربية، تنديدا باغتيال القائد الشهيد السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، وذلك في غارة إسرائيلية ضخمة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أمس.

وانطلقت المسيرات بعد صلاة المغرب من عدد من المساجد في مدن وبلدات الضفة الغربية، تلبية لدعوة أطلقتها حركة حماس للتنديد باغتيال السيد نصر الله.

وجابت مسيرة شوارع مدينة رام الله، وندد المشاركون بعملية الاغتيال الجبانة التي استهدفت السيد نصر الله، مطالبين بالثأر ومواصلة طريق المقاومة حتى دحر الاحتلال عن فلسطين.

وفي سياق متصل، عبّر مشاركون في مسيرة جماهرية بمدينة نابلس، عن غضبهم من اغتيال السيد نصر الله، داعين إلى تصعيد الاشتباك مع المحتل وردعه عن جرائمه المتكررة بحق المقاومين وشعبنا، تزامنا مع عدوانه على لبنان.

المصدر: مواقع