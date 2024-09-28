خلال وصول نتانياهو.. القوات اليمنية استهدفت مطار “بن غوريون”

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية استهداف لمطار يافا المسمى إسرائيليا بمطار “بن غوريون” بصاروخ باليستي من نوع “فلسطين٢” وذلك أثناء وصول المجرم بنيامين نتنياهو.

وهذا نص البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: }إِنَّا مِنَ ٱلۡمُجۡرِمِینَ مُنتَقِمُونَ{ صدق اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على جرائمِ العدوِّ الصهيونيِّ في غزةَ ولبنانَ

أطلقتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لمطارٍ يافا المسمى إسرائيلياً “بن غوريون” وذلك أثناءَ وصولِ المجرمِ بنيامينَ نتنياهو.

وقدْ نُفذتِ العمليةُ بصاروخٍ باليستيٍّ نوع فلسطين2

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ومعها كلُّ شرفاءِ وأحرارِ الأمةِ مستمرةٌ في الردِّ على جرائمِ العدوِّ الإسرائيليِّ ولن تترددَ في رفعِ مستوى التصعيدِ استجابةً لمتطلباتِ المرحلةِ ومشاركةً في الدفاعِ عن غزةَ وعن لبنان.

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 25 ربيع أول 1446للهجرة

الموافق للـ 28 سبتمبر 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

المصدر: موقع المنار