وزارة الخارجية السورية نعت السيد نصر الله: ندين بأشد العبارات هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي ونحمّل كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عواقبه الجسيمة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 20:10

وزارة الخارجية السورية نعت السيد نصر الله: ندين بأشد العبارات هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي ونحمّل كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عواقبه الجسيمة

منذ 50 mins 28 September، 2024
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