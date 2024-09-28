كتائب القسام: استهدفنا دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 20:10

كتائب القسام: استهدفنا دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 53 mins 28 September، 2024
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