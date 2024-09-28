الرئيس بري نعى السيد نصر الله: كل الكلمات التي يمكن ان تقال تعجز عن وصف حبك للوطن – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 20:10

الرئيس بري نعى السيد نصر الله: كل الكلمات التي يمكن ان تقال تعجز عن وصف حبك للوطن

منذ 1 ساعة 28 September، 2024
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