‫المرجع السيد علي السيستاني: كان الشهيد الكبير السيد نصرالله انموذجا  ‫قياديا قل نظيره وقام بدور مميز في الانتصار على الاحتلال  – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 18:38

‫المرجع السيد علي السيستاني: كان الشهيد الكبير السيد نصرالله انموذجا  ‫قياديا قل نظيره وقام بدور مميز في الانتصار على الاحتلال 

منذ 36 mins 28 September، 2024
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