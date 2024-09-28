العراق يعلن الحداد 3 أيام بعد استشهاد السيد نصرالله

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق لثلاثة أيّام تأبيناً لاستشهاد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله في العدوان الصهيوني الآثم.

ومن جانبه، وقال السيد مقتدى الصدر في تغريدة على موقع (X)، “وداعاً يا رفيق المقاومة والممانعة. ونسأل الله تعالى أن يلتقي جميع المقاومين عند رسول الله ووصيه الإمام علي وحفيده الإمام الحسين صلوات الله عليهم.

وأعلن السيد مقتدى الصدر الحداد في العراق لـ 3 أيام.

مجلس النواب ينظم وقفة تضامنية مع لبنان ضد العدوان الصهيوني

وكان مجلس النواب العراقي قد نفذ اليوم وقفة تضامنية مع الشعبين الفلسطيني واللبناني. ويذكر أن مجلس النواب، أجل انعقاد جلسته الخاصة بمناقشة آثار العدوان الصهيوني على لبنان نصف ساعة.

المصدر: مواقع