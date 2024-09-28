دعوات شبابية في الضفة الغربية والقدس المحتلة للخروج بمسيرات غاضبة رفضاً للعدوان الغاشم على أهلنا في لبنان ووفاء لمسيرة الشهيد حسن نصر الله الذي مضى على طريق القدس نصرة لغزة ملتحقاً بركب إخوانه الشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 15:32

دعوات شبابية في الضفة الغربية والقدس المحتلة للخروج بمسيرات غاضبة رفضاً للعدوان الغاشم على أهلنا في لبنان ووفاء لمسيرة الشهيد حسن نصر الله الذي مضى على طريق القدس نصرة لغزة ملتحقاً بركب إخوانه الشهداء

منذ 24 mins 28 September، 2024
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