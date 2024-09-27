المقاومة الإسلامية تقصف مدينة طبريا وترد على استباحة العدو للمدنيين

قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الجمعة، مدينة طبريا المحتلة أكثر من مرة بصلية صاروخية، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
كما قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرتي “كريات آتا” و”إيلانيا” بصلية من صواريخ “فادي 1”.
وقصفت المقاومة أيضاً موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
وعرض الاعلام الحربي لدى المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية قصف مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة.
المصدر: الاعلام الحربي