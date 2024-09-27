كتائب القسام تدمر دبابة ميركافا 4″ بقذيفة “الياسين 105” في صوفا شرق خانيونس والطيران المروحي يجلي القتلى والجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 27 2024 - 18:56
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
27 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الاسلامية: قصف مستعمرة كريات آتا بصلية من صواريخ فادي 1
المقاومة الإسلامية: ردا على الاستباحة الهمجية للمدنيين قصفنا للمرة الثانية مدينة طبريا المحتلة بصلية صاروخية
مراسل المنار: شهيدان و17 جريحا في غارة صهيونية على مبنى قرب تقاطع الرويس حي الابيض في الضاحية الجنوبية
السيد عبد الملك الحوثي: حزب الله ألحق أكبر الهزائم بالعدو في مراحل كان فيها لا يمتلك من العدة والعدد ما يمتلكه اليوم
كتائب القسام تدمر دبابة ميركافا 4″ بقذيفة “الياسين 105” في صوفا شرق خانيونس والطيران المروحي يجلي القتلى والجرحى
منذ 1 ساعة
27 September، 2024
عاجل
خانيونس
التعليقات
ذات صلة
شهداء ومصابون ومفقودون إثر قصف العدو الإسرائيلي منزلًا شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
إطلاق نار من الطيران المروحي في أجواء مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة
طائرات الاحتلال تشن غارة في محيط شارع شبير غرب الكراج في مدينة خانيونس جنوب القطاع
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}