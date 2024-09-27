القوات المسلحة اليمنية: عملياتنا لن تتوقف حتى يتوقف العدوان على غزة ولبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 17:10

القوات المسلحة اليمنية: عملياتنا لن تتوقف حتى يتوقف العدوان على غزة ولبنان

منذ 2 ساعة 27 September، 2024
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