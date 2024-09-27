صافرات الانذار تدوي في “تل أبيب” وبيان للقوات المسلحة اليمنية في الساعات المقبلة

دوت صفارات الإنذار في منطقة “تل أبيب” الكبرى ومحيطها، في ساعات مبكرة من فجر الجمعة، خلال محاولة الدفاعات الجوية الاسرائيلية اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أنه سيكون هناك بيان هام للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة.

وقال جيش الاحتلال إن صاروخاً واحداً أطلق من اليمن، في حين أوضح مصدر عسكري لإذاعة جيش الاحتلال أن الإنذارات كانت بسبب الصاروخ اليمني.

وذكرت وسائل إعلام إسرئيلية أن مطار بن غوريون في “تل أبيب” أوقف لفترة وجيزة الإقلاع والهبوط بعد تفعيل أجهزة الإنذار.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن أكثر من مليوني مستوطن، فرّوا الى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن. ووثقت مقاطع مصورة، لحظة هروب المستوطنين إلى الملاجئ، على وقع دوي صفارات الإنذار وأصوات الانفجارات.

ويوم الاربعاء، أعلنت المقاومة الإسلامية أنها استهدفت مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب بصاروخ باليستي ‏من نوع “قادر 1″، وأكدت أن المقر المستهدف هو المسؤول عن اغتيال ‏القادة وتفجير البيجر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قتل إسرائيلي وأصيب 8 آخرون بجروح من جراء انفجار طائرة مسيّرة في مدينة “تل أبيب”، في عملية نفذتها القوات المسلحة اليمنية.

المصدر: مواقع