عراقجي: حذرت بصراحة من التداعيات الكارثية للعدوان الاسرائيلي على لبنان

قال وزير الخارجية عباس عراقجي انه حذر خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي من التداعيات الفجيعة لعدوان الكيان الاسرائيلي على لبنان.

واضاف عراقجي في منشور على منصة “اكس”: من اجل تفادي الخطر غير المسبوق والمتمثل بوقوع كارثة من العيار الثقيل في المنطقة، يجب أن تتوقف الهجمات الاسرائيلية على الفور.

واضاف ان واجبا قانونيا وأخلاقيا يثقل كاهل داعمي ومزودي اسرائيل، لذلك يتعين عليهم تحمل مسؤوليتهم قبل فوات الأوان.

وتابع: إن لم يتحقق هذا، فان المنطقة تواجه خطر الانزلاق في مواجهة من العيار الثقيل، وأضاف “ان حماة الكيان الاسرائيلي والذين يعملون على تمكينه لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا، يتحملون مسؤولية قانونية وأخلاقية، ويتوجب عليهم التصرف قبل فوات الاوان”.

المصدر: وكالة ارنا