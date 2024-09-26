التقرير اليومي حول الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان

نشر منسّق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان ناصر ياسين مساء الخميس تقريراً جديداً حمل الرقم 3 صادراً عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وقال التقرير “سُجل خلال هذا اليوم حوالى 115 اعتداء في مناطق مختلفة من لبنان أدت إلى سقوط 60 شهيداً و81 مصاباً وفقاً للبيانات المتلاحقة التي تصدر عن وزارة الصحة اللبنانية”، وتابع “ارتفع عدد مراكز الايواء في المرافق العامة إلى 565 مركزاً تشمل مدارس رسمية ومجمعات تربوية ومعاهد مهنية ومراكز زراعية وغيرها موزعة في مختلف المحافظات ويتم توجيه المواطنين اليهم عبر غرف عمليات المحافظات عبر خطوط الاتصال الساخنة التي خصصت في كل محافظة لمساعدة المواطنين”.

ولفت التقرير الى ان “عدد النازحين المسجلين في مراكز الايواء المعتمدة من قبل غرفة العمليات الوطنية وصل حتى هذه الساعة 77100 نازح وفق المنصة الوطنية”، واضاف “هناك أعداد كبيرة من النازحين الذين انتقلوا إلى منازلهم في مناطق أخرى أو للإقامة مع ذويهم أو في منازل مؤجرة أو فنادق، أو في أماكن عامة أو خاصة وغيرها”، وتابع “هذا بالإضافة إلى آلاف آخرين سافروا جواً أو عبروا الأراضي اللبنانية إلى سوريا، حيث يقدّر بأن الرقم الفعلي يفوق بأضعاف ما هو مسجل فعليا”.

وأشار التقرير الى انه “خلال اليومين الأخيرين، سجّل الأمن العام عبور 15600 مواطن سوري و 16130 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية”، وتابع “تعمل الهيئة العليا للإغاثة بكل طاقاتها وامكانياتها لتأمين مواد الإغاثة الأساسية للنازحين في مراكز الايواء في مختلف المناطق اللبنانية بالتنسيق مع المحافظين”، واضاف “كلّف وزير الداخلية والبلديات المحافظين عقد مجالس أمن فرعية في المحافظات لضبط الأمن وقمع المخالفات لا سيما في محيط مراكز الايواء وردع محاولات اقتحام الأملاك الخاصة والمحافظة عليها”، واكد انه “يتم إحصاء مراكز الايواء التي تقوم الجهات الخاصة والأهلية بتجهيزها في مختلف المناطق اللبنانية بالتنسيق مع المحافظين”.

وقال التقرير “تنسّق الحكومة مع منظمات الأمم المتحدة من اجل تأمين الخدمات الأساسية لإغاثة المنكوبين والنازحين في مراكز الايواء حيث خصصت منظمات الأمم المتحدة حزمة مساعدات طارئة من صندوق لبنان الإنساني لدعم السكان الأكثر ضعفاً في البلاد وذلك لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين من الاعمال العدائية المستمرة على لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام