إعلام العدو : سقوط صواريخ في بيريا بجانب صفد وقوات الانقاذ في طريقها إلى المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 18:40
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إعلام العدو : سقوط صواريخ في بيريا بجانب صفد وقوات الانقاذ في طريقها إلى المكان
منذ 28 mins
26 September، 2024
عاجل
بيريا
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اعلام العدو: سقوط صواريخ في منطقة بيريا قرب صفد وقوات الانقاذ تتوجه إلى المكان
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