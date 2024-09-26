غوتيريش: التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يفتح أبواب الجحيم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 26 2024 - 07:50

غوتيريش: التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يفتح أبواب الجحيم

منذ 54 mins 26 September، 2024
أنطونيو غوتيريش
الامم المتحدة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء التصعيد في لبنان.

وقال غوتيريش في جلسة لمجلس الأمن بشأن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، إنه “من الواجب احترام سيادة لبنان”.

وفي كلمته، أشار إلى أن “أكثر من 90 ألف شخص نزحوا من جنوب لبنان بسبب الحرب. يجب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار”.

وأضاف: “التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله يفتح أبواب الجحيم في لبنان”.

وتابع: “على الطرفين العودة فورا إلى وقف الأعمال القتالية”.

وشدد على أنه من الضروري “تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف موقت لإطلاق النار للسماح بتسليم المساعدات وتمهيد الطريق أمام سلام يدوم لفترة أطول”.

وختم: “يجب تجنب الحرب الشاملة بأي ثمن، ولا يمكن للبنان أن يصبح غزة أخرى”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة