غوتيريش: التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يفتح أبواب الجحيم

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء التصعيد في لبنان.

وقال غوتيريش في جلسة لمجلس الأمن بشأن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، إنه “من الواجب احترام سيادة لبنان”.

وفي كلمته، أشار إلى أن “أكثر من 90 ألف شخص نزحوا من جنوب لبنان بسبب الحرب. يجب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار”.

وأضاف: “التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله يفتح أبواب الجحيم في لبنان”.

وتابع: “على الطرفين العودة فورا إلى وقف الأعمال القتالية”.

وشدد على أنه من الضروري “تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف موقت لإطلاق النار للسماح بتسليم المساعدات وتمهيد الطريق أمام سلام يدوم لفترة أطول”.

وختم: “يجب تجنب الحرب الشاملة بأي ثمن، ولا يمكن للبنان أن يصبح غزة أخرى”.

المصدر: وكالات