الطيران الحربي الصهيوني يشن سلسة غارات أستهدفت بلدة  ‫لبايا ومنطقة بين بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 07:50

الطيران الحربي الصهيوني يشن سلسة غارات أستهدفت بلدة  ‫لبايا ومنطقة بين بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي

منذ 1 ساعة 26 September، 2024
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