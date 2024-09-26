العراق | المقاومة الاسلامية توثق اطلاق طائرات من دون طيّار باتجاه هدف حيوي في أم الرشراش المحتلة

عرضت المقاومة الاسلامية في العراق، مشاهد من اطلاق، طائرات من دون طيّار، باتجاه هدف حيوي في أم الرشراش، “ايلات”، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المشاهد التي نشرها الاعلام الحربي، تظهر لحظة انطلاق الطائرات، الاربعاء في 25 ايلول / سبتمبر الجاري، باتجاه أم الرشراش المحتلة.

وفي بيان صادر صادر عنها أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق ” أنّ مجاهديها هاجموا الأربعاء 25-9-2024 بواسطة الطيران المسيّر، هدفاً حيوياً في ام الرشراش “ايلات” المحتلة”.

وأوضحت المقاومة الاسلامية أن الهجوم يأتي ” استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

و أكدت المقاومة الإسلامية، ” استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

المصدر: وكالة يونيوز