خلية إدارة الأزمات والكوارث في محافظة بيروت: تأمين مراكز إيواء لحوالى 10 آلاف نازح في المدينة

أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه “بتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، تعمل خلية إدارة الأزمات والكوارث في المحافظة على مدار الـ24 ساعة، وهي تتألف من الصليب الأحمر اللبناني، فوج إطفاء بيروت، فوج حرس بيروت، فرقة طوارئ بلدية بيروت والفرق الفنية التابعة للبلدية، على تأمين مراكز الاستقبال للإخوة النازحين من القرى الجنوبية من جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت منازلهم وقراهم”.

وأشارت إلى أن “خلال الساعات الماضية، تم تأمين حوالى 10 الآف شخص في مراكز الاستقبال في حوالى 45 مدرسة ومجمعا مهنيا في مدينة بيروت، إضافة إلى تأمين وجبات طعام يتم توزيعها تباعا على الإخوة النازحين”.

وتحدثت عن “التعاون مع جمعيات عدة قامت بتأمين عدد من الفرش والمخدات والحرامات، إضافة إلى المياه والأدوية وغيرها من المواد الضرورية، على أن يتم استكمال تأمين كل المستلزمات والمواد المطلوبة لجميع النازحين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام