قلق إقليمي ودولي مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان

تصاعد القلق في المنطقة والعالم إزاء العدوان الاسرائيلي على لبنان، غداة قصف دام خلف أكثر من 550 شهيداً، وأدى الى نزوح عشرات آلاف الاشخاص. وفي ما ياتي ردود الفعل الأولى في وقت تبدأ الجمعية العامة للامم المتحدة أعمالها في نيويورك:

الصين

أعربت الصين عن “صدمتها الكبيرة” لعدد ضحايا الضربات الإسرائيلية الواسعة النطاق في لبنان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية لين جيان في مؤتمر صحافي دوري “إن الصين تولي اهتماما خاصا بالتوترات الحالية بين لبنان وإسرائيل، وتشعر بصدمة كبيرة إزاء العدد الكبير من الضحايا الناجم عن هذه العمليات العسكرية”.

روسيا

حذّرت روسيا من “زعزعة كاملة لاستقرار” الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين “هذا بالطبع حدث قد يكون بالغ الخطورة”، وينذر باحتمال توسيع نطاق النزاع الراهن و”الزعزعة الكاملة لاستقرار المنطقة”.

إيران

قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في مقابلة مع شبكة سي ان ان الأميركية “لا يمكن حزب الله أن يواجه بمفرده دولة تدافع عنها وتدعمها وتزودها الإمدادات دول غربية ودول أوروبية والولايات المتحدة”. ودعا المجتمع الدولي الى “عدم السماح بأن يصبح لبنان غزة أخرى”.

الأردن

أكد الملك الاردني الملك عبدالله الثاني في اتصال هاتفي برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي “وقوف الاردن المطلق مع لبنان”، مؤكدا “ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقفه قبل جر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة”.

العراق

ندد العراق “بشدة بالعدوان الذي تعرّض له الشعب اللبناني الشقيق”، وطالب رئيس وزرائه عبد اللطيف رشيد “بضرورة اتخاذ موقف دولي لوقف الاعمال العدوانية إذ ستؤدي الى انزلاق المنطقة نحو سيناريوهات خطيرة لا تخدم أحدا”.

قطر

دانت وزارة الخارجية القطرية “بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان”، وحذرت “من اتساع دائرة العنف في المنطقة وانزلاقها إلى حرب إقليمية شاملة، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة”.

فرنسا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي الجديد جان-نويل بارو الإثنين أن “فرنسا تدعو الأطراف وأولئك الذين يدعمونهم إلى وقف التصعيد وتجنّب اندلاع حريق إقليمي سيكون مدمّرا للجميع، بدءا بالسكان المدنيين. لهذا السبب، طلبتُ عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان هذا الأسبوع”.

الأمم المتحدة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين عن قلقه الشديد. وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك إن “الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء تصعيد الوضع على طول الخط الازرق والعدد الكبير للضحايا المدنيين، وبينهم اطفال ونساء، وفق ما نقلت السلطات اللبنانية”.

كذلك أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن “قلقها البالغ حيال تصاعد الهجمات التي شهدناها بالامس”، مؤكدة من جنيف أن “عشرات آلاف الاشخاص أجبروا على مغادرة منازلهم امس (الاثنين) وهذه الليلة، وعددهم يزداد باستمرار”.

المصدر: أ ف ب