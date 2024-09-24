اعلام العدو :صفارات الإنذار تدوي في ليمان وجيشر زيف بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 24 2024 - 18:50

اعلام العدو :صفارات الإنذار تدوي في ليمان وجيشر زيف بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 10 mins 24 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة